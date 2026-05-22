Рейтинг@Mail.ru
Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/finansovyy-pasport-gde-poluchit-i-kak-uluchshit-kreditnuyu-istoriyu-1156177934.html
Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T16:06
2026-05-22T16:06
центробанк рф
банк россии
простая экономика
деньги
кредит
общество
финансы
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246194_0:0:3609:2030_1920x0_80_0_0_de03684c277ea34a78b93adb8b3a8038.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого."Есть несколько бюро кредитных историй (БКИ), и ваша может храниться в одном или сразу в нескольких. Сначала нужно узнать, где именно. Проще всего сделать это через Госуслуги: выберите услугу "Получение информации о хранении вашей кредитной истории" – и Банк России пришлет список БКИ", - поясняет Перетокин.Получить отчет бесплатно можно дважды в год по электронной почте или на бумаге. Если в нем обнаружилась неточность, можно обратиться в Бюро кредитных историй - они свяжутся с кредитором, проверят информацию и исправят. Это тоже бесплатно, подчеркивает эксперт.Он также отмечает рост интереса к кредитным историям не только со стороны кредитных организаций, но и страховых компаний и даже работодателей.Он также подчеркивает: любые предложения "улучшить" кредитную историю за деньги – мошенничество, поскольку удалить данные нельзя. Улучшить ее можно только новыми, аккуратными платежами.С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан, сообщал ранее Перетокин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасноПочему при снижении инфляции цены растутСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246194_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_8a1d79ba6218a9ff2795ba5c387b7e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центробанк рф, банк россии, простая экономика, деньги, кредит, общество, финансы, видео, видео
Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю

Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно бесплатно дважды в год – эксперт

16:06 22.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Есть несколько бюро кредитных историй (БКИ), и ваша может храниться в одном или сразу в нескольких. Сначала нужно узнать, где именно. Проще всего сделать это через Госуслуги: выберите услугу "Получение информации о хранении вашей кредитной истории" – и Банк России пришлет список БКИ", - поясняет Перетокин.
Получить отчет бесплатно можно дважды в год по электронной почте или на бумаге. Если в нем обнаружилась неточность, можно обратиться в Бюро кредитных историй - они свяжутся с кредитором, проверят информацию и исправят. Это тоже бесплатно, подчеркивает эксперт.
Он также отмечает рост интереса к кредитным историям не только со стороны кредитных организаций, но и страховых компаний и даже работодателей.

"Есть интересная статистика: люди, которые регулярно опаздывают с платежами по кредитам, чаще попадают в аварии. Они более склонны к рискованному поведению. И страховщики, видя плохую кредитную историю, могут предложить такому водителю полис дороже или вообще отказать. Также и работодатели: для руководящих должностей в банках, госсекторе, крупных компаниях сотрудник с кучей долгов и просрочек – это риски", – поясняет Перетокин.

Он также подчеркивает: любые предложения "улучшить" кредитную историю за деньги – мошенничество, поскольку удалить данные нельзя. Улучшить ее можно только новыми, аккуратными платежами.
"Можно брать небольшие кредиты или займы, например, на бытовую технику, и гасить их строго вовремя. Или оформить кредитную карту с маленьким лимитом и тратить немного, возвращая в льготный период. Финансовые организации особенно внимательно смотрят на последние 2–3 года. Если за это время вы покажете себя надежным плательщиком, старая история перестанет иметь значение", – поясняет эксперт.
С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан, сообщал ранее Перетокин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
Почему при снижении инфляции цены растут
Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
 
Центробанк РФБанк РоссииПростая экономикаДеньгиКредитОбществоФинансыВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
16:39Заявление откровенного нациста: эксперт оценил слова Буданова* о Руси
16:21В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза
16:14Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
16:06Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
16:03Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву
15:50Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
15:43Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
15:35Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
15:21Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Лента новостейМолния