Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
2026-05-22T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого."Есть несколько бюро кредитных историй (БКИ), и ваша может храниться в одном или сразу в нескольких. Сначала нужно узнать, где именно. Проще всего сделать это через Госуслуги: выберите услугу "Получение информации о хранении вашей кредитной истории" – и Банк России пришлет список БКИ", - поясняет Перетокин.Получить отчет бесплатно можно дважды в год по электронной почте или на бумаге. Если в нем обнаружилась неточность, можно обратиться в Бюро кредитных историй - они свяжутся с кредитором, проверят информацию и исправят. Это тоже бесплатно, подчеркивает эксперт.Он также отмечает рост интереса к кредитным историям не только со стороны кредитных организаций, но и страховых компаний и даже работодателей.Он также подчеркивает: любые предложения "улучшить" кредитную историю за деньги – мошенничество, поскольку удалить данные нельзя. Улучшить ее можно только новыми, аккуратными платежами.С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан, сообщал ранее Перетокин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасноПочему при снижении инфляции цены растутСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
"Есть интересная статистика: люди, которые регулярно опаздывают с платежами по кредитам, чаще попадают в аварии. Они более склонны к рискованному поведению. И страховщики, видя плохую кредитную историю, могут предложить такому водителю полис дороже или вообще отказать. Также и работодатели: для руководящих должностей в банках, госсекторе, крупных компаниях сотрудник с кучей долгов и просрочек – это риски", – поясняет Перетокин.
"Можно брать небольшие кредиты или займы, например, на бытовую технику, и гасить их строго вовремя. Или оформить кредитную карту с маленьким лимитом и тратить немного, возвращая в льготный период. Финансовые организации особенно внимательно смотрят на последние 2–3 года. Если за это время вы покажете себя надежным плательщиком, старая история перестанет иметь значение", – поясняет эксперт.
