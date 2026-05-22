https://crimea.ria.ru/20260522/finansovyy-pasport-gde-poluchit-i-kak-uluchshit-kreditnuyu-istoriyu-1156177934.html

Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю

Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю

Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T16:06

2026-05-22T16:06

2026-05-22T16:06

центробанк рф

банк россии

простая экономика

деньги

кредит

общество

финансы

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246194_0:0:3609:2030_1920x0_80_0_0_de03684c277ea34a78b93adb8b3a8038.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Запросить бесплатный отчет о кредитной истории можно дважды в год через Госуслуги. О том, как это сделать и для чего нужно рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого."Есть несколько бюро кредитных историй (БКИ), и ваша может храниться в одном или сразу в нескольких. Сначала нужно узнать, где именно. Проще всего сделать это через Госуслуги: выберите услугу "Получение информации о хранении вашей кредитной истории" – и Банк России пришлет список БКИ", - поясняет Перетокин.Получить отчет бесплатно можно дважды в год по электронной почте или на бумаге. Если в нем обнаружилась неточность, можно обратиться в Бюро кредитных историй - они свяжутся с кредитором, проверят информацию и исправят. Это тоже бесплатно, подчеркивает эксперт.Он также отмечает рост интереса к кредитным историям не только со стороны кредитных организаций, но и страховых компаний и даже работодателей.Он также подчеркивает: любые предложения "улучшить" кредитную историю за деньги – мошенничество, поскольку удалить данные нельзя. Улучшить ее можно только новыми, аккуратными платежами.С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан, сообщал ранее Перетокин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасноПочему при снижении инфляции цены растутСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, простая экономика, деньги, кредит, общество, финансы, видео, видео