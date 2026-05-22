"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго

2026-05-22T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго, сейчас он оценивается как очень высокий. А вот глобальный риск при этом остается низким, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.по его информации, ВОЗ имеет уведомления о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях.В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее выразил уверенность, что вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет.

