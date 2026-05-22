Движение ограничено: в Раздольненском районе тренируются силовики
В пятницу до 14:00 в Раздольненском районе Крыма проводятся учения правоохранительных органов. Об этом сообщили в администрации района. РИА Новости Крым, 22.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В пятницу до 14:00 в Раздольненском районе Крыма проводятся учения правоохранительных органов. Об этом сообщили в администрации района.
"22 мая в первой половине дня (ориентировочно до 14:00) на улице Ленина в поселке Раздольное будет проводиться штабная тренировка с участием правоохранительных органов", — предупредили в районной администрации.
На период учений движение в этом районе будет ограничено. Жителей призвали сохранять спокойствие, выполнять требования правоохранительных органов и доверять официальным источникам информации.
Как сообщалось, аналогичные учения проходят 22 мая в Керчи.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
