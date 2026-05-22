Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Духовно-патриотическое кино переживает возрождение сегодня. Об этом журналистам на полях юбилейного 35-го Международного кинофорума (МКФ) "Золотой Витязь", открывшегося в Севастополе, заявил программный директор форума, киновед Александр Семенюк. "Духовно-патриотическое кино переживает возрождение сегодня. И кинофорум "Золотой витязь" является той площадкой, где эти тенденции к духовному, нравственному, культурно-историческому возрождению России и проявляются", – сказал Семенюк. Он отметил, что особое значение имеет и то, где кинофорум начинает свою работу. Именно поэтому подготовка, профессиональное внимание и сопровождение работ молодых кинематографистов является стержневым направлением у "Золотого витязя", подчеркнул он. "И это не случайно. Потому что все больше молодых людей обращаются к духовной истории России, к историко-культурным кодам, о которых все время говорят. То есть речь идет об идентичности", – сказал Семенюк. В этом смысле очень показательным, по его словам, стало количество поданных на кинофорум заявок в этому году – более 450. По словам программного директора, в юбилейном кинофоруме участие принимают картины из 16 стран. Работы рассматриваются в шести номинациях: игровое и неигровое кино, полнометражное и короткометражное, студенческое и дебютное. Юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой Витязь", бессменным президентом которого является депутат ГД, народный артист России Николай Бурляев, начал работу в Севастополе с конференции "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ". Торжественно открытие пройдет вечером в театре им. Луначарского, перед которым почетные гости пройдут по красной дорожке.

