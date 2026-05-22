Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:24
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
потери всу
новости сво
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
Ситуация на фронте для ВСУ превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:24 22.05.2026 (обновлено: 17:42 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу российский лидер проводит встречу с выпускниками первого потока программы "Время героев". В начале встречи Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.
По словам главы государства, причины подобного преступного поведения киевского режима понятны – это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий.
"Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогают ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ни насильственная мобилизация, когда людей, как бродячих собак, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", - сказал Путин.
В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.
Путин добавил, что после удара по общежитию в Старобельске еще раз становится очевидным, с кем Россия имеет дело, с кем борется и за что, поскольку данная атака является проявлением неонацизма и еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
"Хочу обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", - призвал президент России.
