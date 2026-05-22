Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин

2026-05-22T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу российский лидер проводит встречу с выпускниками первого потока программы "Время героев". В начале встречи Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.По словам главы государства, причины подобного преступного поведения киевского режима понятны – это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий.В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер. Путин добавил, что после удара по общежитию в Старобельске еще раз становится очевидным, с кем Россия имеет дело, с кем борется и за что, поскольку данная атака является проявлением неонацизма и еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.

