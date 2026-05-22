Рейтинг@Mail.ru
Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/dlya-vsu-situatsiya-prevraschaetsya-iz-kriticheskoy-v-katastroficheskuyu--putin-1156252523.html
Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:24
2026-05-22T17:42
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
потери всу
новости сво
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130141962_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_459c7409ec1a6e829cc3ffc98ea3f6cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу российский лидер проводит встречу с выпускниками первого потока программы "Время героев". В начале встречи Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.По словам главы государства, причины подобного преступного поведения киевского режима понятны – это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий.В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер. Путин добавил, что после удара по общежитию в Старобельске еще раз становится очевидным, с кем Россия имеет дело, с кем борется и за что, поскольку данная атака является проявлением неонацизма и еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130141962_96:0:1231:851_1920x0_80_0_0_9189c0bfe58f2ec6cf98b92e16de9d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), новости, потери всу , новости сво, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине
Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин

Ситуация на фронте для ВСУ превращается из критической в катастрофическую – Путин

17:24 22.05.2026 (обновлено: 17:42 22.05.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу российский лидер проводит встречу с выпускниками первого потока программы "Время героев". В начале встречи Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.
По словам главы государства, причины подобного преступного поведения киевского режима понятны – это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий.

"Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогают ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ни насильственная мобилизация, когда людей, как бродячих собак, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", - сказал Путин.

В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.
Путин добавил, что после удара по общежитию в Старобельске еще раз становится очевидным, с кем Россия имеет дело, с кем борется и за что, поскольку данная атака является проявлением неонацизма и еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
"Хочу обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", - призвал президент России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПотери ВСУНовости СВОКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеЗападная помощь Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
16:39Заявление откровенного нациста: эксперт оценил слова Буданова* о Руси
16:21В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза
16:14Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
16:06Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
16:03Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву
15:50Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
15:43Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
15:35Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
15:21Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Лента новостейМолния