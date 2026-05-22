Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы

Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа. Об этом сообщили в ведомстве.Колледжу и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавили в министерстве.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Также обнаружено тело одного погибшего.СК возбудил дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

