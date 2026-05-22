https://crimea.ria.ru/20260522/dlya-okazaniya-ekstrennoy-pomoschi-v-starobelsk-napravleny-psikhologi-iz-moskvy-1156231836.html
Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы
Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы
Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T10:58
2026-05-22T10:58
2026-05-22T11:19
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
обстрелы всу
минпросвещения рф
происшествия
новости
удар всу по общежитию в лнр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156226357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85802ca816a85e58f0804559aea60aa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа. Об этом сообщили в ведомстве.Колледжу и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавили в министерстве.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Также обнаружено тело одного погибшего.СК возбудил дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156226357_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b6f71220972dfb71db35d6abdcbb791e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), атаки всу, обстрелы всу, минпросвещения рф, происшествия, новости, удар всу по общежитию в лнр
Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы
Минпросвещения направило в Старобельск психологов для помощи пострадавшим при ударе ВСУ
10:58 22.05.2026 (обновлено: 11:19 22.05.2026)