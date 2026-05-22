Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы
Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2026
Минпросвещения направило в Старобельск психологов для помощи пострадавшим при ударе ВСУ

10:58 22.05.2026 (обновлено: 11:19 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники Минпросвещения направлены в Старобельск для оказания психолого-педагогической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию колледжа. Об этом сообщили в ведомстве.
"Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета", - говорится в сообщении.
Колледжу и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавили в министерстве.
Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.
Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Также обнаружено тело одного погибшего.
СК возбудил дело о теракте.
