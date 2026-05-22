Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
владимир зеленский
мнения
игорь шатров
украина
белоруссия
россия
европа
владимир зеленский, мнения, игорь шатров, украина, белоруссия, россия, европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".
"Зеленский просто продолжает привлекать к себе внимание, опасаясь того, что поддержка ослабнет. Поэтому он усиливает информационное давление на Европу, пытаясь представить себя "защитником" Европы не только от "агрессии" России, но и от "агрессии" Белоруссии", - сказал Шатров.
По мнению политолога, чем более апокалиптические прогнозы будущего Украины звучат из уст Зеленского, тем больше это свидетельствует о кризисе отношений Украины с Западом.
"Когда отсутствует поддержка, начинаются крики из разряда "волки, волки!". Думаю, то же самое, что произошло с пастушком из этой притчи, будет и с Зеленским. Когда на самом деле что-то случится, я имею в виду не вторжение из Белоруссии, а какой-то резкий рывок российских Вооруженных сил, никто уже не поможет Зеленскому", - считает эксперт.
Шатров при этом не исключил, что под "превентивными мерами" в отношении Белоруссии кроется намерение Киева повторить вторжение боевиков на территорию России. Зеленский может на это решиться, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ, а Европу – на усиление помощи.
По мнению политолога, подобные провокации Киева делаются с целью включения "режима мясорубки", в которой будет перемалываться та же украинская армия.
"Зеленский хочет вынудить НАТО ввести войска, показать, что Украина не справляется. То есть украинских солдат сжигают в этой топке сознательною. Им ставят задачу держаться и погибать, чтобы как можно больше украинских солдат погибло на фронте, и наконец-то войска НАТО вошли на территорию Украины", - уверен аналитик.
