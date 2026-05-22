https://crimea.ria.ru/20260522/dlya-chego-zelenskiy-prigrozil-belorussii-preventivnym-udarom--mnenie-1156249479.html

Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение

Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение

Слова Владимира Зеленского о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии объясняются стремлением главы киевского режима... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T18:05

2026-05-22T18:05

2026-05-22T18:05

владимир зеленский

мнения

игорь шатров

украина

белоруссия

россия

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155757312_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_03c3de41ce5fd7f581baff143c40883e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".По мнению политолога, чем более апокалиптические прогнозы будущего Украины звучат из уст Зеленского, тем больше это свидетельствует о кризисе отношений Украины с Западом."Когда отсутствует поддержка, начинаются крики из разряда "волки, волки!". Думаю, то же самое, что произошло с пастушком из этой притчи, будет и с Зеленским. Когда на самом деле что-то случится, я имею в виду не вторжение из Белоруссии, а какой-то резкий рывок российских Вооруженных сил, никто уже не поможет Зеленскому", - считает эксперт.Шатров при этом не исключил, что под "превентивными мерами" в отношении Белоруссии кроется намерение Киева повторить вторжение боевиков на территорию России. Зеленский может на это решиться, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ, а Европу – на усиление помощи.По мнению политолога, подобные провокации Киева делаются с целью включения "режима мясорубки", в которой будет перемалываться та же украинская армия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распад Украины ничто не остановит - Медведев Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова

украина

белоруссия

россия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мнения, игорь шатров, украина, белоруссия, россия, европа