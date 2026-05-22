Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
2026-05-22T17:52
2026-05-22T17:59
17:52 22.05.2026 (обновлено: 17:59 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские власти воруют на всем, дело дошло уже до средств индивидуальной защиты военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".
"Украинская власть ворует на всем, ну, просто на всем. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты", - сказал Путин.
Разворовывается заграничная гуманитарная помощь, военное имущество и средства индивидуальной защиты, которые предназначены для тех, кого они сами же и отправляют на фронт, что приводит к катастрофическим масштабам дезертирства из армии, добавил президент.
"Катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер (в ВСУ - ред.)", - сказал российский лидер.
Еще более ситуацию в стране усугубляет коррупция, о которой уже известно во всем мире, добавил Путин.
"Ситуация для правящей верхушки киевского режима усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах - за рубежом", - отметил российский лидер.
На встрече с выпускниками программы "Время героев" Путин также заявил, что для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую.
