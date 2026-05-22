Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
Украинские власти воруют на всем, дело дошло уже до средств индивидуальной защиты военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:59
Власти Украины воруют на всем и дошли до военного имущества - Путин
17:52 22.05.2026 (обновлено: 17:59 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские власти воруют на всем, дело дошло уже до средств индивидуальной защиты военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".
"Украинская власть ворует на всем, ну, просто на всем. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты", - сказал Путин.
Разворовывается заграничная гуманитарная помощь, военное имущество и средства индивидуальной защиты, которые предназначены для тех, кого они сами же и отправляют на фронт, что приводит к катастрофическим масштабам дезертирства из армии, добавил президент.
"Катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер (в ВСУ - ред.)", - сказал российский лидер.
Еще более ситуацию в стране усугубляет коррупция, о которой уже известно во всем мире, добавил Путин.
"Ситуация для правящей верхушки киевского режима усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах - за рубежом", - отметил российский лидер.
На встрече с выпускниками программы "Время героев" Путин также заявил
, что для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую.
