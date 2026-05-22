Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39 - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39

12:15 22.05.2026 (обновлено: 12:18 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.

"На настоящий момент известно о 39 пострадавших, из которых есть и погибшие", - сказал Пасечник в видео, опубликованном в канале его администрации на платформе МАКС.

Глава региона добавил, что на месте атаки работают сотрудники МЧС РФ, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.
