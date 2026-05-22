Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – Путин
Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – Путин
2026-05-22T18:35
владимир путин (политик)
россия
новости сво
группировка войск "днепр"
группировка войск "восток"
запорожская область
владимир путин (политик), россия, новости сво, группировка войск "днепр", группировка войск "восток", запорожская область
Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – Путин

Бойцы "Востока" и "Днепра" каждый день идут вперед на Запорожском направлении – Путин

18:35 22.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
"Сегодня на Запорожском направлении весьма успешно и достойно выполняют свои боевые задачи и наши бойцы группы "Восток", и бойцы группы "Днепр". Идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что все понесенные в ходе СВО потери и жертвы не напрасны.
"Нет ни одной напрасной жертвы и потери", - подчеркнул президент.
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Восток"Запорожская область
 
