Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области

12:20 22.05.2026 (обновлено: 13:05 22.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

"В ходе активных и решительных действий подразделений 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты и 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии освобождено село Верхняя Терса в Запорожской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным ведомства, Верхняя Терса - важный узел обороны. Под контроль группировки перешло 12,5 квадратных километров территории. Населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом украинских формирований на данном участке фронта.
"В ходе боев за Верхнюю Терсу уничтожено:️ 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов, свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18, более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ", - уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось о том, что Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области. Также бойцы группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
