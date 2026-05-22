https://crimea.ria.ru/20260522/aksenov-nazval-gosudarstvennym-terrorizmom-udar-po-kolledzhu-v-lnr-1156242540.html
Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики является актом государственного терроризма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T14:37
2026-05-22T14:37
2026-05-22T14:37
удар всу по общежитию в лнр
луганская народная республика (лнр)
сергей аксенов
происшествия
новости
михаил развожаев
севастополь
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156242424_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_e719a4f842462229b3478a47d8abe720.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики является актом государственного терроризма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести.Глава республики выразил соболезнования родителям, родным и близким погибших, руководству и всем жителям ЛНР и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по детям – это "проявление истинной слабости и бесчеловечности"."Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.После удара по колледжу Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим должен понести наказание за эту атаку.Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело погибшего нашли под завалами общежития в Старобельске - видеоВ Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детейЧисло пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
луганская народная республика (лнр)
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156242424_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_58f02be4cadd07b8a3f7202889636b76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар всу по общежитию в лнр, луганская народная республика (лнр), сергей аксенов, происшествия, новости, михаил развожаев, севастополь, крым
Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Удар по детям в колледже в ЛНР является актом государственного терроризма – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики является актом государственного терроризма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести.
"Огромное горе, нет слов, чтобы выразить нашу скорбь, боль и гнев… Прицельный удар по детям – это государственный терроризм. Никто из тех, кто причастен к совершению теракта, никто из этих нелюдей не должен уйти от возмездия. Никакой пощады убийцам детей", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики выразил соболезнования родителям, родным и близким погибших, руководству и всем жителям ЛНР и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по детям – это "проявление истинной слабости и бесчеловечности".
"Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
"От лица Севастополя и от себя лично выражаю слова поддержки Главе Луганской Народной Республики Леониду Ивановичу Пасечнику и всем жителям ЛНР. Севастополь разделяет эту боль", - добавил он.
После удара по колледжу Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим должен понести наказание за эту атаку.
Для оказания экстренной психологической помощи
в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в сист
еме образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: