Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР

2026-05-22T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики является актом государственного терроризма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести.Глава республики выразил соболезнования родителям, родным и близким погибших, руководству и всем жителям ЛНР и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по детям – это "проявление истинной слабости и бесчеловечности"."Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.После удара по колледжу Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим должен понести наказание за эту атаку.Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.

