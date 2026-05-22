Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов

2026-05-22T12:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство смягчило условия экспорта зерновых для участников крымского агросектора. Квота на вывоз зерна составляет 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на форуме "День поля - 2026" в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, новые условия поддержки сельского хозяйства должны уравнять цены с общероссийскими. Для улучшения регионального агросектора также ведется непрерывная работа с Севастопольским морским портом.Сергей Аксенов отметил, что в Крыму увеличивается производство яиц, молока и другой продукции сельского хозяйства."Крым приближается к тому, чтобы выйти на самообеспечение буквально в течение ближайших нескольких лет по значительной части производимой продукции", - добавил глава республики.Ежегодно федеральный центр выделяет около 2 млрд рублей на поддержку аграриев Крыма. Субсидии получают более 800 предпринимателей.Ранее министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк сообщил, что большой проблемой сельского хозяйства сегодня продолжает оставаться нехватка рабочих рук.

