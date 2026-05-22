Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов
Правительство смягчило условия экспорта зерновых для участников крымского агросектора. Квота на вывоз зерна составляет 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T12:46
Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
Крымские аграрии могут экспортировать 1 миллион тонн зерна - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство смягчило условия экспорта зерновых для участников крымского агросектора. Квота на вывоз зерна составляет 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на форуме "День поля - 2026" в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Смягчили условия по вывозу зерновых непосредственно для крымских аграриев. По квотированию - 1 миллион тонн разрешили вывозить. Для крымских аграриев это создаст дополнительные условия и возможность заработать", - сказал Аксенов.
По его словам, новые условия поддержки сельского хозяйства должны уравнять цены с общероссийскими. Для улучшения регионального агросектора также ведется непрерывная работа с Севастопольским морским портом.
Сергей Аксенов отметил, что в Крыму увеличивается производство яиц, молока и другой продукции сельского хозяйства.
"Крым приближается к тому, чтобы выйти на самообеспечение буквально в течение ближайших нескольких лет по значительной части производимой продукции", - добавил глава республики.
Ежегодно федеральный центр выделяет около 2 млрд рублей на поддержку аграриев Крыма. Субсидии получают более 800 предпринимателей.
Ранее министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк сообщил, что большой проблемой сельского хозяйства сегодня продолжает оставаться
нехватка рабочих рук.
Читайте также на РИА Новости Крым: