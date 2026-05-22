Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей
Два курьера из Петербурга задержаны за помощь аферистам в хищении 17 млн рублей у семи жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
2026-05-22T21:12
новости
мошенничество
мвд по республике крым
крым
новости крыма
новости, мошенничество, мвд по республике крым, крым, новости крыма
Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей

МВД: два курьера мошенников из Петербурга забрали у крымчан 17 млн рублей

21:12 22.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два курьера из Петербурга задержаны за помощь аферистам в хищении 17 млн рублей у семи жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, молодые люди 22 и 23 лет откликнулись на предложение о подработке в мессенджере, связались с анонимным куратором и, получив инструкции, отправились на автобусе в Крым, где поочередно встретились и забрали деньги у семи жертв аферистов – жителей Евпатории, Ялты и Симферополя в возрасте от 40 до 85 лет.
"Для обмана этих граждан телефонные мошенники представлялись работниками различных учреждений и ведомств. Они применяли разнообразные уловки, убеждая потерпевших отдать сбережения курьерам якобы для дальнейшего перечисления на "безопасные счета" и декларирования, а также под предлогом перерасчета пенсий", – проинформировали в полиции.
В общей сложности жертвы обмана лишились более 17 миллионов рублей. Эти деньги задержанные криминальные посыльные успели перевести куратору. За участие в преступной схеме каждый из них получил более 200 тысяч рублей.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщали ранее в МВД по республике.
