Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей

Два курьера из Петербурга задержаны за помощь аферистам в хищении 17 млн рублей у семи жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два курьера из Петербурга задержаны за помощь аферистам в хищении 17 млн рублей у семи жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, молодые люди 22 и 23 лет откликнулись на предложение о подработке в мессенджере, связались с анонимным куратором и, получив инструкции, отправились на автобусе в Крым, где поочередно встретились и забрали деньги у семи жертв аферистов – жителей Евпатории, Ялты и Симферополя в возрасте от 40 до 85 лет.В общей сложности жертвы обмана лишились более 17 миллионов рублей. Эти деньги задержанные криминальные посыльные успели перевести куратору. За участие в преступной схеме каждый из них получил более 200 тысяч рублей.По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщали ранее в МВД по республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человекПереезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВОНа Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей

