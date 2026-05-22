Какой сегодня праздник: 22 мая

В этот день в странах ООН отмечают Международный день биологического разнообразия. А еще в этот день была основана Третьяковская галерея, прекратил свое...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В этот день в странах ООН отмечают Международный день биологического разнообразия. А еще в этот день была основана Третьяковская галерея, прекратил свое существование знаменитый "Восточный экспресс", родились Артур Конан Дойл, автор книг о Шерлоке Холмсе, и великий француз Шарль Азнавур.Что празднуют в миреВ этот день с 2001 года под эгидой ООН празднуется Международный день биологического разнообразия. Праздник посвящен международной конвенции о биологическом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году.На Руси с давних времен в этот день отмечали Святодень или День Ярилы Мокрого, праздник окончания весны и начала лета. Считалось, что в ночь с 21 на 22 мая открываются спрятанные клады, а утренняя роса, по преданиям, имеет силу исцеления. В современной России в 2017 году в союзе профсоюзов 22 мая был утвержден Всероссийским днем бассейновой индустрии.В Киргизии в этот день отмечают День вооруженных сил страны, во всем мире – День Винегрета и Международный день "Будь собой".Знаменательные событияВ 1785 году в этот день отлили колокол для часов Спасской башни Московского Кремля. Он весит более двух тонн и занимает целиком десятый ярус башни.В 1849 году американский президент Авраам Линкольн получил патент на конструкцию плавучего дока. С тех пор и по сей день он является единственным президентом США, у которого есть патент на изобретение.В 1856 году российский предприниматель Павел Михайлович Третьяков приобрел две картины – "Искушение" Николая Шильдера и "Стычка с финляндскими контрабандистами" Василия Худякова. С этих полотен начинается сбор его коллекции, которая легла в основу Третьяковской галереи.В 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена золотая медаль "Серп и Молот" – знак особого отличия в Советском Союзе, вручавшийся героям социалистического труда.В 1977 году в этот день состоялся последний рейс знаменитого "Восточного экспресса" – пассажирского поезда класса "люкс", который с 1883 года курсировал между Парижем и Стамбулом.Кто родилсяВ 1783 году родился английский физик и электротехник Уильям Стерджен, изобретатель первых электромагнитов, современного компаса и первого электродвигателя.В 1813 году родился немецкий композитор Рихард Вагнер, реформатор оперы и автор известнейших произведений "Тристан и Изольда", "Тангейзер", "Кольцо нибелунга".В 1859 году родился английский врач и писатель Артур Конан Дойл, автор произведений об офицере Жераре, профессоре Челленджере и, конечно, всемирно известном сыщике Шерлоке Холмсе.В 1905 году на свет появился Леонид Мартынов, русский поэт, журналист. Переводчик стихотворений Теннисона, Неруды, Кохановского, Мицкевича, Рембо, Гюго и Бодлера.В 1913 году родился Никита Богословский – советский композитор, публицист и прозаик. Автор многих известных советских песен, музыки к 80 спектаклям и многим советским фильмам, в том числе к "Острову сокровищ", "Двум бойцам", "Самогонщикам", "Золушке".В 1924 году родился Шарль Азнавур, урожденный Шамруз Варенаг Азнавурян. Сын армянских эмигрантов, он стал величайшим французским шансонье, выступал с оглушительным успехом в нью-йоркском Карнеги-холле и парижской "Олимпии", затем возглавил министерство культуры Франции, но продолжал выступать.В 1941 году родился советский и российский актер и режиссер Николай Олялин. Играл в фильмах "Освобождение", "Джентльмены удачи", "Жаркое лето в Кабуле", "Шел четвертый год войны", "Берега в тумане", "Ночной дозор", "Есенин", "Охота на изюбря" и других.Также в этот день родились советский композитор и эстрадный певец Евгений Мартынов, британская модель Наоми Кэмпбелл, российский музыкант Сергей Жуков, актер Андрей Чадов.

