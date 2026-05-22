Какой сегодня праздник: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Какой сегодня праздник: 22 мая
Какой сегодня праздник: 22 мая
В этот день в странах ООН отмечают Международный день биологического разнообразия. А еще в этот день была основана Третьяковская галерея, прекратил свое... РИА Новости Крым, 22.05.2026
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 22 мая

Что празднуют в России и в мире 22 мая

00:00 22.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Николай Ульянов. Искусство без манифеста" в Третьяковской галерее в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В этот день в странах ООН отмечают Международный день биологического разнообразия. А еще в этот день была основана Третьяковская галерея, прекратил свое существование знаменитый "Восточный экспресс", родились Артур Конан Дойл, автор книг о Шерлоке Холмсе, и великий француз Шарль Азнавур.

Что празднуют в мире

В этот день с 2001 года под эгидой ООН празднуется Международный день биологического разнообразия. Праздник посвящен международной конвенции о биологическом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
На Руси с давних времен в этот день отмечали Святодень или День Ярилы Мокрого, праздник окончания весны и начала лета. Считалось, что в ночь с 21 на 22 мая открываются спрятанные клады, а утренняя роса, по преданиям, имеет силу исцеления.
В современной России в 2017 году в союзе профсоюзов 22 мая был утвержден Всероссийским днем бассейновой индустрии.
В Киргизии в этот день отмечают День вооруженных сил страны, во всем мире – День Винегрета и Международный день "Будь собой".

Знаменательные события

В 1785 году в этот день отлили колокол для часов Спасской башни Московского Кремля. Он весит более двух тонн и занимает целиком десятый ярус башни.
В 1849 году американский президент Авраам Линкольн получил патент на конструкцию плавучего дока. С тех пор и по сей день он является единственным президентом США, у которого есть патент на изобретение.
В 1856 году российский предприниматель Павел Михайлович Третьяков приобрел две картины – "Искушение" Николая Шильдера и "Стычка с финляндскими контрабандистами" Василия Худякова. С этих полотен начинается сбор его коллекции, которая легла в основу Третьяковской галереи.
В 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена золотая медаль "Серп и Молот" – знак особого отличия в Советском Союзе, вручавшийся героям социалистического труда.
В 1977 году в этот день состоялся последний рейс знаменитого "Восточного экспресса" – пассажирского поезда класса "люкс", который с 1883 года курсировал между Парижем и Стамбулом.

Кто родился

В 1783 году родился английский физик и электротехник Уильям Стерджен, изобретатель первых электромагнитов, современного компаса и первого электродвигателя.
В 1813 году родился немецкий композитор Рихард Вагнер, реформатор оперы и автор известнейших произведений "Тристан и Изольда", "Тангейзер", "Кольцо нибелунга".
В 1859 году родился английский врач и писатель Артур Конан Дойл, автор произведений об офицере Жераре, профессоре Челленджере и, конечно, всемирно известном сыщике Шерлоке Холмсе.
В 1905 году на свет появился Леонид Мартынов, русский поэт, журналист. Переводчик стихотворений Теннисона, Неруды, Кохановского, Мицкевича, Рембо, Гюго и Бодлера.
В 1913 году родился Никита Богословский – советский композитор, публицист и прозаик. Автор многих известных советских песен, музыки к 80 спектаклям и многим советским фильмам, в том числе к "Острову сокровищ", "Двум бойцам", "Самогонщикам", "Золушке".
В 1924 году родился Шарль Азнавур, урожденный Шамруз Варенаг Азнавурян. Сын армянских эмигрантов, он стал величайшим французским шансонье, выступал с оглушительным успехом в нью-йоркском Карнеги-холле и парижской "Олимпии", затем возглавил министерство культуры Франции, но продолжал выступать.
В 1941 году родился советский и российский актер и режиссер Николай Олялин. Играл в фильмах "Освобождение", "Джентльмены удачи", "Жаркое лето в Кабуле", "Шел четвертый год войны", "Берега в тумане", "Ночной дозор", "Есенин", "Охота на изюбря" и других.
Также в этот день родились советский композитор и эстрадный певец Евгений Мартынов, британская модель Наоми Кэмпбелл, российский музыкант Сергей Жуков, актер Андрей Чадов.
