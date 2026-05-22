41 беспилотник сбили над Крымом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

2026-05-22T20:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.Удары были отражены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.В ведомстве уточнили, что дроны уничтожены над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на пятницу был уничтожен 121 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Каспийского моря.В Севастополе в течение дня дважды включали сирены воздушной тревоги. На данный момент опасность в городе сохраняется, по целям работают огневые группы и ПВО. Уже сбили два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, новости крыма