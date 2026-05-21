Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Доверив Владимиру Зеленскому будущее Украины семь лет назад, украинцы обманулись так же жестоко, как когда-то немцы обманулись с Адольфом Гитлером. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги семилетнего правления главы киевского режима.
"Доверив Зеленскому будущее страны, украинцы обманулись так же жестоко, как когда-то немцы обманулись с Гитлером", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
По ее словам, в своем цинизме Зеленский превзошел даже пришедших к власти в 2014 году путчистов. "Его насквозь коррумпированный режим с еще большим размахом продолжил торговать Украиной, ее землей, недрами и самое страшное – жизнями людей и будущих поколений", – констатировала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский хватается за должность и цепляется за все, что только может сохранить его власть, но только не во имя мира, а во имя войны.
"Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора", – подчеркнула она.
Захарова добавила, что Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами, нагло заявляет о новых, как он сам выразился, "дальнобойных санкциях" в отношении России и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
