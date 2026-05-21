СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Главный архитектор Алушты Александр Струбалин задержан правоохранителями по уголовному делу. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила глава администрации города Галина Огнева.При этом, по ее словам, официально уведомления о задержании своего подчиненного Огнева еще не получала.
Задержан главный архитектор Алушты

Задержан главный архитектор Алушты Александр Струбалин – мэр города Огнева

18:40 21.05.2026 (обновлено: 19:20 21.05.2026)
 
© Официальная страница администрации Алушты в ВКонтактеГлавный архитектор Алушты Александр Струбалин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Главный архитектор Алушты Александр Струбалин задержан правоохранителями по уголовному делу. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила глава администрации города Галина Огнева.
"Я поставлена Следственным комитетом в известность о том, что он задержан и открыто уголовное дело", – проинформировала Огнева.
При этом, по ее словам, официально уведомления о задержании своего подчиненного Огнева еще не получала.

"Официального уведомления мне, как руководителю, о статье, по которой задержан Струбалин, не давали. Оно придет завтра", – сказала мэр.

