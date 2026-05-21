https://crimea.ria.ru/20260521/zabit-gol-sudbe-v-krymu-igrayut-v-futbol-na-elektrokolyaskakh-1156171976.html

Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках

Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках

Металлический бампер бьет сильнее самых крепких ног, прямой наводкой отправляя мяч в ворота. Скорость до 10 километров электромотор развивает, благодаря... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T18:19

2026-05-21T18:19

2026-05-21T18:19

эксклюзивы риа новости крым

спорт

инвалидность

футбол

саки

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156212521_0:0:533:301_1920x0_80_0_0_c0d14238fd46829a52bdc754d3904c8b.jpg

Металлический бампер бьет сильнее самых крепких ног, прямой наводкой отправляя мяч в ворота. Скорость до 10 километров электромотор развивает, благодаря специальному джойстику, а филигранная точность достигается многочасовыми упорным тренировками. Ну а силы духа и выносливости этим спортсменам не занимать - ведь они "шейники" и "спинальники", футболисты в инвалидных колясках.В Крыму появилась школа адаптивного футбола на электроколясках для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА - ред.), работает она в Саках при поддержке Фонда президентских грантов. И хотя торжественное открытие школы запланировано на 25 мая, корреспондентам РИА Новости Крым уже удалось побывать на тренировке по адаптивному футболу.Ворвались в футбол на колясках"Недавно мы вернулись из Сочи, где наша команда "Товарищ" взяла первое место в группе "Б" в предварительном этапе Чемпионата России (дивизион "Юг"). Также мы в стыковом матче за выход в группу "А" обыграли со счетом 3:0 команду "Пара Атлант" из Волгограда", - рассказывает председатель Сакской общественной организации инвалидов, а также капитан футбольной команды "Товарищ" Сергей Левицкий.Вторая команда футболистов на колясках "Таврида" поучаствовала в первом этапе Всероссийских соревнований "Стальная воля" для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ, заняв третье место.А ведь еще несколько месяцев назад эти футболисты по очереди "катали" на единственной коляске, подаренной спонсором.Написали проект в Фонд президентских грантов и выиграли его. Закупили специальные коляски, мячи, пошили форму. И создали сразу две команды - "Товарищ" и "Таврида", потому что желающих погонять мяч оказалось немало.Кстати, тренируются спортсмены в местном ФОКе то на улице Заводской. Все бесплатно, и за это игроки очень благодарны руководству комплекса."На данный момент в России, в Российском футбольном союзе, уже зарегистрированы 35 команд по адаптивному футболу. Дисциплина развивается. Если сравнивать с регби на колясках, то там как было десять лет пять-шесть команд, так и осталось", - говорит собеседник.Рули джойстиком и бей бамперомВ команде четыре играющих футболиста: вратарь и три на поле, кроме того, один-два игрока в замене. Футбольные электроколяски очень маневренные и стремительные. Отечественные, кстати. Цена: 720 тысяч за единицу. Мяч для игры имеет диаметр 33 см, что в полтора раза больше обычного футбольного. Зона ворот между штангами – шесть метров. Игра проходит в закрытом помещении. Можно, конечно, и на улице играть, но тогда только на специальном прорезиненном покрытии.Помогают в тренировках студенты Сакского технологического техникума: из обычных электроколясок пересаживают парней в специальные, футбольные.Перед соревнованиями парни тренируются пять раз в неделю, но обычный тренировочный процесс проходит трижды в неделю, длятся тренировки по три часа. Спортсмены играют в паре, отрабатывают тактику ударов по воротам, защиты, атаки, пробития пенальти и штрафных. Объезжают конусы с филигранной точностью.Дмитрий Михеев – левый нападающий. Он объясняет, что на коляске два бампера: первый устанавливается к раме коляски для защиты ног и вождения мяча, а второй находится сзади коляски, он защищает аккумулятор и электромотор.Раньше он занимался "регби на колесах", теперь вот футболист. Говорит, что регби более агрессивный вид спорта, там, например, разрешено врезаться друг в друга, а в футболе - нельзя. Если врежешься в заднюю часть коляски, в колеса, то желтая карточка обеспечена. И нужно следить за поворотами.Родом Дмитрий из Кемеровской области, учился в Сибирском индустриальном университете на сталеплавильщика и планировал работать на заводе. Но в 20 лет разбился на машине: не справился на повороте и влетел в кювет. Никто из друзей-пассажиров не пострадал, а у него – перебит позвоночник."Это и хорошо, что кроме меня тогда никто не пострадал. Сам нарушил, сам виноват", - рассуждает он.В Саки он переехал в 2022 году.Найти себя в спортеПавел Ожигин – тренер команды. Он москвич. Из Москвы перебрался в Саки почти десять лет назад. Переехал на курорт у грязевого озера, потому что здесь и транспорт, и среда доступнее, чем в столице.Травму позвоночника Павел получил почти 20 лет назад, ему тогда было всего шестнадцать. Было лето, просто приехали отдыхать на дачу, просто нырнул в бассейн. Все. Перелом шейных позвонков - четвертого и пятого. После травмы учился на психолога и "параллельно себя в порядок приводил, реабилитировал психологически".Ожигин признается, что он буквально влюбился футбол на электроколясках. Да и ребятам нравятся, как он тренирует."Мы придумываем упражнения, разные розыгрыши мяча, контролируем, кто как бьет, где кто должен находиться на поле: кто нападающий, кто защитник, кто вратарь. У каждого своя роль и задача", - поясняет он.Павел Подгорный – правый нападающий. Но сам он себя называет "доводящим", то есть, тем, кто доводит мяч в ворота.Когда-то он жил в Туле и работал в горсвете, занимался освещением города, парков. В Саки переехал в 2018 году."Сломал я себя в двенадцатом. Мне тогда было 30 лет, и я поехал отдыхать в Анапу. Как раз взял квартиру в ипотеку и думаю, дай в отпуск съезжу, отдохну и потом уже займусь ремонтом. Учил плавать и нырять ребенка своего знакомого, с которым вместе отдыхали. Вот, донырялся", - рассказывает Павел.Травма позвоночника обездвижила его ноги, но при этом руки у него работают довольно хорошо. Когда замечаю это, он поясняет: "все зависит от того, насколько сильно занимаешься и есть ли у тебя сердобольные помощники, которые не дают ничего делать самостоятельно. У меня тоже такие были, но я их прогонял. Хоть они на меня и обижались".Неудачно нырнул в свое время и вратарь команды "Таврида" Александр Василенко. Он рассказывает, что в Саках живет уже почти 20 лет, приехал из Алматы, где работал строителем."Я занимался прыжками в воду, водным поло и греблей на байдарках. Но полученная травма не связана со спортом. Просто Новый год был, праздники и бассейн неглубокий", - рассказывает он и, помолчав добавляет: "сами понимаете".Даже сев в коляску, Василенко не забросил спорт, стал заниматься регби. Когда пригласили в футбольную команду, сразу согласился.В школе адаптивного футбола на электроколясках запланированы мастер-классы. И все желающие, кто, например, находится на лечении в санатории, могут попробовать себя в этом виде спорта: прийти на тренировку, посмотреть, "покатать и забить". Также в планах создать женскую и детскую команды и собрать команду из ветеранов СВО, перенесших тяжелые травмы. И поучаствовать в Первом чемпионате мира по адаптивному футболу, который пройдет в 2029 году. Но уже на июль намечен турнир с Севастополем, а там еще и команда из Казани, глядишь, подтянется в Саки на товарищеский матч.Впервые в футбол на колясках начали играть во Франции в 1978 году и в Канаде в 1979-м. В России он развивается в Ростовской области, Республике Северная Осетия, Татарстане, Нижегородской области, в Москве и в других регионах. Но в Российском футбольном союзе самым "опытным" регионом называют Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Санкт-Петербурге спортивный клуб "Паралимпик" в 2015 году начал развивать новый адаптивный вида спорта. Это первая команда в России.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал, что в Крыму была сформирована первая команда по следж-хоккею, это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея. Команда "Южные грифоны-следж" состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

https://crimea.ria.ru/20250706/snyal-protezy-i-pognal-v-krymu-igrayut-v-khokkey-sportsmeny-s-amputatsiey-1147733977.html

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

спорт, инвалидность, футбол, саки