Ядерные учения Союзного государства и Симферополь под водой: главное за день

Ядерные учения России и Белоруссии и Симферополь "под водой" – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии и заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной триаде Союзного государства. Террористические атаки Киева на регионы РФ и риски по топливу в связи с попытками ВСУ атаковать энергообъекты России. Продвижение российских подразделений в зоне спецоперации. Создание новых спасательных воинских формирований в Крыму. Симферополь "под водой" и штормовое предупреждение.
Ядерные учения
Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Ядерные боеприпасы доставлены и в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Ис кандер-М" со специальными боеприпасами. Вечером 21 мая военное ведомство РФ проинформировало о выполнении практических пусков ракет в рамках второго этапа совместных ядерных учений.
Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Но оснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования, продолжится.
Совместные с Россией учения ядерных сил в Белоруссии являются очень серьезным сигналом для Запада, поскольку это, по сути, приведение наших войск в полную боевую готовность для нанесения удара, прокомментировал тему политолог Павел Шипилин.
Террористические атаки Киева и риски по топливу в РФ
Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Каспийского моря. Два человека погибли и есть раненые при атаке беспилотников на Самарскую область. Еще два человека погибли и один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области. После атаки десятков беспилотников на Ростовскую область в регионе загорелся лес
Что касается рисков с обеспечением топливом в России на фоне попыток ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре – Кремль таких ресков не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Успехи Армии России
В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктомШестеровка в Харьковской области. Освобождение Шестеровки расширяет и углубляет плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск к правому берегу реки Северский Донец, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Задержание в Алуште
Главный архитектор Алушты Александр Струбалин задержан правоохранителями по уголовному делу. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила в четверг глава администрации города Галина Огнева. Официального уведомления о статье, по которой задержан Струбалин, мэр пока не получала.
Новые спасательные формирования
В Крыму, Калининградской области и на Северном Кавказе будут созданы новые спасательные воинские формирования для прикрытия территорий регионов, сообщил в четверг глава МЧС России Александр Куренков. В Запорожской области создан новый спасательный центр за счет дополнительной численности военнослужащих, начато его укомплектование техникой и личным составом.
Симферополь под водой
Улицы Симферополя залило водой после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Настоящее "море" образовалось на улице Генерала Васильева. Также дождевая вода залила проспект Суворова, Русскую и 60 лет Октября, Никанорова.
При этом чрезвычайных происшествий не возникло, рассказал замглавы столичной мэрии Александр Семенченко. Все городские службы переведены в повышенный уровень готовности и держат ситуацию под контролем.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с ожидаются на полуострове и 22 мая. Из-за непогоды возможны перебои со светом.