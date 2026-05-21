Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
Российские и белорусские военные выполнили практические пуски ракет в рамках второго этапа ядерных учений. Об этом сообщает Минобороны России.
17:11 21.05.2026 (обновлено: 17:13 21.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские и белорусские военные выполнили практические пуски ракет в рамках второго этапа ядерных учений. Об этом сообщает Минобороны России.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
В частности, с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".
"С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении.
Также экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева". Расчет вооруженных сил Белоруссии выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" практический пуск баллистической ракеты. Также самолеты Ту-95МС ВКС России запустили гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования, а МиГ-31И - ракеты "Кинжал".
"Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - подчеркнули в министерстве.
Всего к учению привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых восемь - стратегического назначения.
В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки
с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
