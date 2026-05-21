Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет

Российские и белорусские военные выполнили практические пуски ракет в рамках второго этапа ядерных учений. Об этом сообщает Минобороны России.

2026-05-21T17:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские и белорусские военные выполнили практические пуски ракет в рамках второго этапа ядерных учений. Об этом сообщает Минобороны России.Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.В частности, с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".Также экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева". Расчет вооруженных сил Белоруссии выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" практический пуск баллистической ракеты. Также самолеты Ту-95МС ВКС России запустили гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования, а МиГ-31И - ракеты "Кинжал".Всего к учению привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых восемь - стратегического назначения.В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и БелоруссииРоссия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки

