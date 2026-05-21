ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
Два человека погибли и есть раненые при атаке беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 21.05.2026
При налете дронов ВСУ на Сызрань погибли и ранены люди
07:52 21.05.2026 (обновлено: 08:07 21.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и есть раненые при атаке беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"ВСУ атакует средствами БПЛА Сызрань. Из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли", – написал Федорищев в своем канале в МАКС.
Кроме того, по его словам, есть пострадавшие.
Губернатор предостерег, что приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру 112.
Также глава региона напомнил, что в области действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили
, что над Крымом и другими регионами России минувшей ночью ликвидировали 121 беспилотник ВСУ.
