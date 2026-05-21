https://crimea.ria.ru/20260521/vsu-udarili-po-syzrani--pogibli-i-raneny-lyudi-1156186971.html

ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди

ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 21.05.2026

ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди

Два человека погибли и есть раненые при атаке беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T07:52

2026-05-21T07:52

2026-05-21T08:07

вячеслав федорищев

самарская область

сызрань

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e443d62e2378927a19b58588f14a63.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и есть раненые при атаке беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Кроме того, по его словам, есть пострадавшие.Губернатор предостерег, что приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру 112.Также глава региона напомнил, что в области действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом и другими регионами России минувшей ночью ликвидировали 121 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

сызрань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав федорищев, самарская область, сызрань, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу