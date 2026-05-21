Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-oblast--pogibli-dvoe-mirnykh-zhiteley-1156193371.html
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 21.05.2026
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T11:04
2026-05-21T11:04
запорожская область
новости
евгений балицкий
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль — погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице, рассказал губернатор.Еще один мужчина был ранен в Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.Кроме того, противник атаковал жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Васильевском, Каменско-Днепровском, Приморском и Бердянском муниципальных округах.19 мая ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области. По территории учреждения было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часаЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской областиНовая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, евгений балицкий, атаки всу
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей

При атаке ВСУ на Запорожскую область погибли двое мирных жителей

11:04 21.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано 27 попыток атак противника на населенные пункты Запорожской области. Один человек пострадал, двое погибли", - написал Балицкий в МАКС.

Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль — погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице, рассказал губернатор.
Еще один мужчина был ранен в Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Кроме того, противник атаковал жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Васильевском, Каменско-Днепровском, Приморском и Бердянском муниципальных округах.
"Прошедшей ночью высокая дроновая активность фиксировалась в небе над Мелитопольским городским и Мелитопольским муниципальным округами. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получили жилые дома и припаркованные легковые автомобили в селе Вознесенка. Пострадавших нет", - добавил Балицкий.
19 мая ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области. По территории учреждения было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным
 
Запорожская областьНовостиЕвгений БалицкийАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния