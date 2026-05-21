ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль — погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице, рассказал губернатор.Еще один мужчина был ранен в Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.Кроме того, противник атаковал жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Васильевском, Каменско-Днепровском, Приморском и Бердянском муниципальных округах.19 мая ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области. По территории учреждения было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке киевского режима на Запорожскую область погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 27 попыток атак противника на населенные пункты Запорожской области. Один человек пострадал, двое погибли", - написал Балицкий в МАКС.
Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль — погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице, рассказал губернатор.
Еще один мужчина был ранен в Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Кроме того, противник атаковал жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Васильевском, Каменско-Днепровском, Приморском и Бердянском муниципальных округах.
"Прошедшей ночью высокая дроновая активность фиксировалась в небе над Мелитопольским городским и Мелитопольским муниципальным округами. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получили жилые дома и припаркованные легковые автомобили в селе Вознесенка. Пострадавших нет", - добавил Балицкий.
19 мая ВСУ нанесли
массированный удар по больнице в Запорожской области. По территории учреждения было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания.
