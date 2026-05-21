https://crimea.ria.ru/20260521/vsu-atakovali-teplovoz-v-bryanskoy-oblasti--pogibli-tri-cheloveka-1156219975.html
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека - РИА Новости Крым, 21.05.2026
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T17:46
2026-05-21T17:46
2026-05-21T17:46
брянская область
брянск
российские железные дороги (ржд)
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130113498_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_e794ab1ef7b15e0b6e1ba846db7d1e5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог."Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения и его сын - осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения. Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что окажут семьям погибших необходимую поддержку.21 мая губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два домаДорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка
брянская область
брянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130113498_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_bf95e3e053a495c47c8bc5cd36728066.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, российские железные дороги (ржд), происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
Трое сотрудников РЖД погибли в результате атаки ВСУ на Брянскую область