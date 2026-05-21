ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека

В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T17:46

брянская область

брянск

российские железные дороги (ржд)

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог."Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения и его сын - осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения. Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что окажут семьям погибших необходимую поддержку.21 мая губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области.

