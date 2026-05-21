Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/vsu-atakovali-teplovoz-v-bryanskoy-oblasti--pogibli-tri-cheloveka-1156219975.html
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека - РИА Новости Крым, 21.05.2026
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T17:46
2026-05-21T17:46
брянская область
брянск
российские железные дороги (ржд)
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130113498_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_e794ab1ef7b15e0b6e1ba846db7d1e5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог."Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения и его сын - осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения. Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что окажут семьям погибших необходимую поддержку.21 мая губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два домаДорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка
брянская область
брянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130113498_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_bf95e3e053a495c47c8bc5cd36728066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, брянск, российские железные дороги (ржд), происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека

Трое сотрудников РЖД погибли в результате атаки ВСУ на Брянскую область

17:46 21.05.2026
 
© РИА Новости КрымМаневровый тепловоз. Архивное фото
Маневровый тепловоз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку вражеских БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.
"Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения и его сын - осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения. Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что окажут семьям погибших необходимую поддержку.
21 мая губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка
Брянская областьБрянскРоссийские железные дороги (РЖД)ПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
17:46ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
17:39Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей
17:31РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
17:27Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
17:20Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
17:11Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
16:59Путин вручает государственные награды в Кремле
16:39Спасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна
16:25В Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%
16:20Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
16:15Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области
16:10При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома
16:01Крымчан предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
Лента новостейМолния