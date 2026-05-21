Власти Риги лишили мандата депутата за защиту русских

Депутата из Риги Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишили мандата. Об этом пишет РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Депутата из Риги Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишили мандата. Об этом пишет РИА Новости.В качестве причины такого поступка в рижской думе назвали поддержку депутатом России и Белоруссии и нахождение на их территории. По мнению властей Риги, это является угрозой национальной безопасности Латвии.По словам парламентария, часть оппозиции выступила в его защиту. Ведь это абсолютно противозаконное решение: юридически можно находиться где угодно, и продолжать выполнять свои должностные обязанности удаленно.Росликов рассказал, что уже подготовил документы для суда, который назначен на следующий месяц. По его словам, суд должен принять решение о запрете в Рижской городской думе принимать какие-либо решения против парламентария.Ранее во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения. Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.

