Власти Риги лишили мандата депутата за защиту русских
Депутата из Риги Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишили мандата. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T13:30
Рижская дума за защиту русских лишила мандата депутата Росликова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Депутата из Риги Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишили мандата. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания. Алексей Росликов, как они выяснили для себя лично, является теперь предателем своей родины", – сказал РИА Новости Росликов.
В качестве причины такого поступка в рижской думе назвали поддержку депутатом России и Белоруссии и нахождение на их территории. По мнению властей Риги, это является угрозой национальной безопасности Латвии.
По словам парламентария, часть оппозиции выступила в его защиту. Ведь это абсолютно противозаконное решение: юридически можно находиться где угодно, и продолжать выполнять свои должностные обязанности удаленно.
Росликов рассказал, что уже подготовил документы для суда, который назначен на следующий месяц. По его словам, суд должен принять решение о запрете в Рижской городской думе принимать какие-либо решения против парламентария.
Ранее во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил
с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения. Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.
