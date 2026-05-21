В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковой
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным сервиса, в курортной столице Крыма автотуристы предпочитают останавливаться на шесть ночей. При этом средняя стоимость номера в отелях с парковой обойдется в 4275 рублей в сутки.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербург со средним чеком на размещение в 5113 рублей, Москва – 5457, Казань – 5938.
Кроме того, в десятке лидеров Краснодар, где за ночевку просят в среднем 3951 рубль, Калининград – 4217, Сочи – 4451, Кисловодск – 4537, Волгоград и Пятигорск со средней ценой в 5894 и 2976 рублей соответственно.
Керчь, Морское и Новоотрадное вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.
