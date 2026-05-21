В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
В Севастополе полицейские задержали женщину, которая ранила своего гражданского супруга кухонным ножом. Об этом сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T10:35
В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали женщину, которая ранила своего гражданского супруга кухонным ножом. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел во время употребления спиртного - между ранее судимым 38-летним местным жителем и его 40-летней сожительницей вспыхнула ссора.
Во время словесной перепалки мужчина, который и прежде поднимал руку на свою даму, снова проявил агрессию и замахнулся на нее. Однако в этот раз женщина дала обидчику жесткий отпор и ранила его ножом, который как раз держала в руке", - рассказали правоохранители.
Осознав, что натворила, женщина вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали, а его обидчицу задержали.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде.
Ранее 46-летнюю жительницу Симферополя арестовали
за убийство супруга. В ходе ссоры она нанесла множественные ножевые ранения своему 48-летнему мужу, он скончался на месте.
