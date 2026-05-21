В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной

2026-05-21T10:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали женщину, которая ранила своего гражданского супруга кухонным ножом. Об этом сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел во время употребления спиртного - между ранее судимым 38-летним местным жителем и его 40-летней сожительницей вспыхнула ссора.Осознав, что натворила, женщина вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали, а его обидчицу задержали. Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде.Ранее 46-летнюю жительницу Симферополя арестовали за убийство супруга. В ходе ссоры она нанесла множественные ножевые ранения своему 48-летнему мужу, он скончался на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известноУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоЖительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром

