В Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%

2026-05-21T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Севастополь – в лидерах среди городов России по росту предложения на рынке долгосрочной аренды квартир. Об этом говорится в исследовании технологической платформы "Авито Недвижимость", которое имеется в распоряжении РИА Новости Крым.По данным экспертов платформы, по стране предложение на рынке долгосрочной аренды квартир за год выросло на 26%. В частности, выбор студий увеличился на 35%, "однушек" – на 30%, двухкомнатных – на 22%.Средняя ставка долгосрочной аренды квартиры в Севастополе составила 34,7 тысячи рублей, отмечают аналитики платформы.При этом спрос на долгосрочную аренду за год сократился, но в ряде городов исследования наблюдалась положительная динамика по сравнению с мартом 2026 года.Как пояснил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев, многие арендаторы сегодня решают продолжать съем текущей квартиры, поскольку не хотят тратить средства на переезд. Но перед началом летнего сезона новая аренда может быть выгодной, поскольку за последний год на рынке появилось много предложений в недавно сданных новостройках со свежим ремонтом, качественной придомовой территорией и инфраструктурой.Арендная ставка в этих квартирах может быть более привлекательна по сравнению с текущей арендой жилья. Дополнительно сэкономить при переезде можно, снимая квартиру у собственников, добавил Каменев.

