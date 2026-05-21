В Севастополе по всему побережью будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе в четверг Черноморский флот будет до позднего вечера проводить тренировочные стрельбы и бомбометание, в городе будут слышны неоднократные взрывы... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T13:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг Черноморский флот будет до позднего вечера проводить тренировочные стрельбы и бомбометание, в городе будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его словам, учения будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, а также Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

