В Севастополе по всему побережью будут слышны стрельба и взрывы
2026-05-21T13:06
В Севастополе флот будет проводить тренировочные стрельбы и бомбометание – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг Черноморский флот будет до позднего вечера проводить тренировочные стрельбы и бомбометание, в городе будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.)", – проинформировал градоначальник.
По его словам, учения будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, а также Качи.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
