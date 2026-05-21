В Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины - РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
В Севастополе начали строить четвертую очередь магистрального газопровода в Байдарской долине. Работы идут в районе Подгорного. Специалисты проложат ветку... РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Байдарской долине начали строить 14,4 километров подземного газопровода - Развожаев

© Telegram Михаил РазвожаевЧетвёртая очередь магистрального газопровода в Байдарской долине
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе начали строить четвертую очередь магистрального газопровода в Байдарской долине. Работы идут в районе Подгорного. Специалисты проложат ветку длинной более 14 километров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сейчас специалисты будут строить 14,4 километра подземного газопровода, который соединит населенные пункты долины в единую сеть и позволит подключить к магистральной сети Орлиное, Россошанку, Родниковое, Павловку, Подгорное и Новобобровку", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.

Кольцевой газопровод проходит вокруг Чернореченского водохранилища от газораспределительной станции "Терновка" с последующим его выходом в севастопольскую зону ЮБК. Работы идут по программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
По словам губернатора, проект подразумевает не только магистральные трубопроводы, но и газораспределительные пункты. Уже построена ветка от Терновки до Передового через Родное, ее протяженность 19,5 км. Еще один участок газопровода от Передового до Орлиного через Широкое и Озерное тоже готов, его длина 15,5 км.
По плану четвертую очередь газопровода должны построить к середине 2027 года, но подрядчик планирует нарастить темпы, привлекая дополнительные бригады и увеличивая число буровых установок до пяти, чтобы быстрее пройти сложные участки. Затем начнется врезка в магистральный газопровод сетей газораспределения населённых пунктов, уточнил Михаил Развожаев.
Вместе с тем, пятая и шестая очереди газопровода находятся в стадии проектирования.
Ранее Михаил Развожаев заявил, что газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года.
