В Крыму создадут новые спасательные воинские формирования

В Крыму, Калининградской области и на Северном Кавказе будут созданы новые спасательные воинские формирования для прикрытия территорий регионов.

2026-05-21T12:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму, Калининградской области и на Северном Кавказе будут созданы новые спасательные воинские формирования для прикрытия территорий регионов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.Куренков также сообщил, что в Запорожской области создан новый спасательный центр за счет дополнительной численности военнослужащих, начато его укомплектование техникой и личным составом.По словам Куренкова, реализуется подход по сохранению потенциала сил гражданской обороны на военное время за счет заблаговременного создания спасательных служб по аналогии с ранее существовавшими службами гражданской обороны. В 68 субъектах уже созданы спасательные службы как новый вид сил гражданской обороны. Эту работу планируется завершить во всех субъектах до конца текущего года.

