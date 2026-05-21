В Крыму создадут новые спасательные воинские формирования
2026-05-21T12:43
В Крыму создадут новые спасательные воинские формирования для прикрытия полуострова – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму, Калининградской области и на Северном Кавказе будут созданы новые спасательные воинские формирования для прикрытия территорий регионов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В ближайших планах – создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия территорий Республики Крым, Калининградской области и Северо-Кавказского региона", – цитирует министра пресс-служба МЧС.
Куренков также сообщил, что в Запорожской области создан новый спасательный центр за счет дополнительной численности военнослужащих, начато его укомплектование техникой и личным составом.
"Предстоит огромная работа по разминированию инфраструктуры, сельхозземель и жилых домов на приграничных и освобожденных территориях. В связи с этим по поручению президента РФ прорабатывается вопрос создания органов управления и координации противоминной деятельности, а также поэтапного увеличения численности подразделений МЧС России, непосредственно привлекаемых к разминированию", - добавил он.
По словам Куренкова, реализуется подход по сохранению потенциала сил гражданской обороны на военное время за счет заблаговременного создания спасательных служб по аналогии с ранее существовавшими службами гражданской обороны. В 68 субъектах уже созданы спасательные службы как новый вид сил гражданской обороны. Эту работу планируется завершить во всех субъектах до конца текущего года.
