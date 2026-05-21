В Крыму сократилось число аварий на теплосетях
2026-05-21T20:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму прошел штатно, с обеспечением 100% готовности социальных объектов. Благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось более чем на 14%. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Он также отметил, что в отчетный период утверждено 35 инвестпрограмм по развитию водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.Кроме того, завершена реконструкция шести мазутных котельных с переводом на природный газ, ведется поэтапное обновление систем водоснабжения в Алуште, Керчи и Феодосии.Ранее сообщалось, что практически сразу после окончания отопительного сезона в Крыму стартует подготовка к следующему холодному периоду.
В Крыму за прошедший отопительный сезон число аварий снизилось на 14,3 процента