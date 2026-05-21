В Крыму сократилось число аварий на теплосетях
2026-05-21T20:28
20:28 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму прошел штатно, с обеспечением 100% готовности социальных объектов. Благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось более чем на 14%. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"Благодаря плановой модернизации – ремонту 22 км теплосетей, обновлению насосного и котлового оборудования – количество аварий на сетях снизилось на 14,3%", - сообщил Гоцанюк.
Он также отметил, что в отчетный период утверждено 35 инвестпрограмм по развитию водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Кроме того, завершена реконструкция шести мазутных котельных с переводом на природный газ, ведется поэтапное обновление систем водоснабжения в Алуште, Керчи и Феодосии.
Ранее сообщалось, что практически сразу после окончания отопительного сезона в Крыму стартует подготовка к следующему холодному периоду.
