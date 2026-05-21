В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы - Хуснуллин
В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Скоростные трассы пользуются особой популярностью у путешественников в РФ - Хуснуллин
18:21 21.05.2026 (обновлено: 18:23 21.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россияне стали чаще выбирать путешествия на автомобилях, а особой популярностью пользуются скоростные трассы - безопасные, комфортные, с высокой пропускной способностью. Среди них - трасса А-289 Краснодар - Керчь. Об этом написал заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
"Отмечу, что на отдельных участках пиковые значения растут на фоне высоких показателей прошлого года, что говорит не о единичном всплеске, а об устойчивой востребованности трасс для поездок", – отметил Хуснуллин.
Так, по его информации, на трассе М-4 "Дон" пик интенсивности в Московской области составил более 56 тысяч проездов в сутки.
В Ростовской области 30 апреля отмечено 48,7 тысячи проездов.
По трассе А-289 Краснодар - Керчь совершалось около 17 тысяч поездок в сутки.
На трассе М-11 "Нева" в среднем фиксировали 57 тысяч поездок в сутки.
На ЦКАД пиковая нагрузка зафиксирована 30 апреля - более 153 тысяч поездок.
"Комфортные и безопасные поездки зависят не только от качества дорог, но и от самих водителей. Поэтому хотел бы напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и взаимоуважения на дорогах", – подчеркнул Хуснуллин.
Ранее сообщалось
, что с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На развязке Тамань - Волна транспортные потоки разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
