В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Россияне стали чаще выбирать путешествия на автомобилях, а особой популярностью пользуются скоростные трассы - безопасные, комфортные, с высокой пропускной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россияне стали чаще выбирать путешествия на автомобилях, а особой популярностью пользуются скоростные трассы - безопасные, комфортные, с высокой пропускной способностью. Среди них - трасса А-289 Краснодар - Керчь. Об этом написал заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС. Так, по его информации, на трассе М-4 "Дон" пик интенсивности в Московской области составил более 56 тысяч проездов в сутки. В Ростовской области 30 апреля отмечено 48,7 тысячи проездов. По трассе А-289 Краснодар - Керчь совершалось около 17 тысяч поездок в сутки. На трассе М-11 "Нева" в среднем фиксировали 57 тысяч поездок в сутки. На ЦКАД пиковая нагрузка зафиксирована 30 апреля - более 153 тысяч поездок. "Комфортные и безопасные поездки зависят не только от качества дорог, но и от самих водителей. Поэтому хотел бы напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и взаимоуважения на дорогах", – подчеркнул Хуснуллин. Ранее сообщалось, что с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На развязке Тамань - Волна транспортные потоки разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

