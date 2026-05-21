В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков

В керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено.

2026-05-21T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено. Об этом сообщает администрация Керчи.Жителей и гостей города предупреждают, что фотофиксация и видеосъемка учений запрещены.Граждан просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей правоохранительных органов и доверять информации из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВОКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

