https://crimea.ria.ru/20260521/v-kerchi-22-maya-perekroyut-dvizhenie-iz-za-raboty-silovikov--1156220704.html
В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков
В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков - РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков
В керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T18:03
2026-05-21T18:03
2026-05-21T18:03
крым
новости крыма
керчь
безопасность республики крым и севастополя
учения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_dc552dbf592ef86c0cc3140eea7fd106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено. Об этом сообщает администрация Керчи.Жителей и гостей города предупреждают, что фотофиксация и видеосъемка учений запрещены.Граждан просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей правоохранительных органов и доверять информации из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВОКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45503af0fa53223b03ee1864d253131f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, керчь, безопасность республики крым и севастополя, учения
В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков
В Керчи 22 мая перекроют движение из-за штабной тренировки силовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено. Об этом сообщает администрация Керчи.
"22 мая в первой половине дня (ориентировочно до 14:00), в районе Аршинцево будет проводиться штабная тренировка с участием правоохранительных органов. В указанное время движение на участке улицы Льва Толстого, от улицы Победы до Дейкало будет ограничено", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города предупреждают, что фотофиксация и видеосъемка учений запрещены.
Граждан просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей правоохранительных органов и доверять информации из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: