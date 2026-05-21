В какие отрасли Крыма инвесторы вкладывают больше всего денег
2026-05-21T20:13
20:13 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму наибольшей популярностью у инвесторов пользуются такие сферы как гостиничный комплекс, общественное питание, а также оптовая и розничная торговля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"Если смотреть по прошлому году, то (инвесторам интересны) в первую очередь деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, электроэнергия, а также образование", - сказала парламентарий.
По словам Виноградовой, в прошлом году в экономику региона было привлечено 368 миллиардов рублей инвестиций.
"Таким образом, Крым выполнил задачу, которую ставил президент России, по привлечению в экономику 800 миллиардов рублей инвестиций. Эту планку мы превысили. Наша республика недаром находится в десятке лучших регионов России по инвестиционному климату", - добавила глава профильного комитета Госсовета.
Виноградова добавила, что 2025 год был самым успешным для экономики Крыма и может стать эталонным для дальнейшего планирования экономического развития республики.
