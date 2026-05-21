В Феодосии загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Феодосии загорелся жилой дом
В четверг утром в Феодосии загорелся жилой частный дом, сообщили в региональном главке МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T08:11
2026-05-21T08:12
В Феодосии загорелся жилой дом

Пожар в жилом доме в Феодосии произошел в четверг утром

08:11 21.05.2026 (обновлено: 08:12 21.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг утром в Феодосии загорелся жилой частный дом, сообщили в региональном главке МЧС по Крыму.
"Сегодня утром поступило сообщение о задымлении в частном домовладении в г. Феодосия, пер. Полтавский. На место происшествия были направлены силы и средства 4 пожарно-спасательного отряда", – проинформировали в МЧС.
По прибытии было установлено, что горит кровля одноэтажного дома. Угрозы распространения огня не допущено, пострадавших нет, сообщили спасатели.
Всего было задействовано от МЧС России семь человек и две единицы техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, рассказали в МЧС.
И напомнили необходимости регулярно проверять состояние электропроводки и соблюдать правила пожарной безопасности.
