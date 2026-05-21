В Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНС

С 1 июня прекращается прием и обслуживание в территориально обособленном подразделении (ТОРМ) УФНС России по Республике Крым в Бахчисарае. Об этом сообщили в...

2026-05-21T19:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. С 1 июня прекращается прием и обслуживание в территориально обособленном подразделении (ТОРМ) УФНС России по Республике Крым в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прекращение работы подразделения не приведет к снижению доступности получения государственных услуг, отметили в налоговой.Так, на официальном сайте nalog.gov.ru представлено более 70 электронных сервисов, включая самые востребованные – "Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".Получить госуслуги ФНС России можно и через Единый портал Госуслуг.Также можно обратиться в ближайшее МФЦ по адресу: г. Бахчисарай, ул. Советская, д.7 или в любое другое обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Крым. Ближайшие подразделения расположены по адресам:– г. Симферополь (ул. М.Залки, 1/9);– г. Симферополь (ул. Элеваторная, 8б).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это дастВ Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый кварталНалог на имущество: что важно знать владельцам коммерческой недвижимости?

