В Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНС - РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНС
С 1 июня прекращается прием и обслуживание в территориально обособленном подразделении (ТОРМ) УФНС России по Республике Крым в Бахчисарае. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.05.2026
С июня в Бахчисарае прекращает работу обособленное подразделение УФНС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. С 1 июня прекращается прием и обслуживание в территориально обособленном подразделении (ТОРМ) УФНС России по Республике Крым в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым сообщает о прекращении с 1 июня 2026 года приема и обслуживания налогоплательщиков в ТОРМе по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д.3. Данное решение связано с модернизацией организационной структуры налоговых органов", - говорится в сообщении.
Прекращение работы подразделения не приведет к снижению доступности получения государственных услуг, отметили в налоговой.
Так, на официальном сайте nalog.gov.ru представлено более 70 электронных сервисов, включая самые востребованные – "Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Получить госуслуги ФНС России можно и через Единый портал Госуслуг.
Также можно обратиться в ближайшее МФЦ по адресу: г. Бахчисарай, ул. Советская, д.7 или в любое другое обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Крым. Ближайшие подразделения расположены по адресам:
– г. Симферополь (ул. М.Залки, 1/9);
– г. Симферополь (ул. Элеваторная, 8б).
