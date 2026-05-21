Ученые создали новое лекарство от рака груди

Ученые разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южно-Уральский...

2026-05-21T09:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ученые разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), специалисты которого работали в составе международного научного коллектива над новым препаратом.По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы, одной из самых распространенных онкологических патологий в мире.По словам научного сотрудника НИИ "Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения" ЮУрГУ Алены Зыковой, на сегодняшний день после успешного лечения у многих пациентов возникают рецидивы и побочные эффекты из-за химиотерапии, тогда как новые платиновые комплексы способны стать основой для создания более безопасных и эффективных препаратов.Результаты исследования опубликованы в издании Biomedical Materials & Devices, отмечается в публикации.

