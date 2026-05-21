Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали новое лекарство от рака груди - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/uchenye-sozdali-novoe-lekarstvo-ot-raka-grudi-1156187788.html
Ученые создали новое лекарство от рака груди
Ученые создали новое лекарство от рака груди - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Ученые создали новое лекарство от рака груди
Ученые разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южно-Уральский... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T09:11
2026-05-21T09:11
новости
наука и технологии
россия
здоровье
онкология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/22/58/225855_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_eb685b7a29081f06633f02c322001490.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ученые разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), специалисты которого работали в составе международного научного коллектива над новым препаратом.По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы, одной из самых распространенных онкологических патологий в мире.По словам научного сотрудника НИИ "Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения" ЮУрГУ Алены Зыковой, на сегодняшний день после успешного лечения у многих пациентов возникают рецидивы и побочные эффекты из-за химиотерапии, тогда как новые платиновые комплексы способны стать основой для создания более безопасных и эффективных препаратов.Результаты исследования опубликованы в издании Biomedical Materials &amp; Devices, отмечается в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита ВКаковы риски по вирусу Эболы в РоссииНашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/22/58/225855_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_523a341630bede352ce9d9b798ee6884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, наука и технологии, россия, здоровье, онкология
Ученые создали новое лекарство от рака груди

Новое лекарство от рака груди создали на основе платины уральские ученые

09:11 21.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ученые разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), специалисты которого работали в составе международного научного коллектива над новым препаратом.
По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы, одной из самых распространенных онкологических патологий в мире.
По словам научного сотрудника НИИ "Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения" ЮУрГУ Алены Зыковой, на сегодняшний день после успешного лечения у многих пациентов возникают рецидивы и побочные эффекты из-за химиотерапии, тогда как новые платиновые комплексы способны стать основой для создания более безопасных и эффективных препаратов.
"Мы впервые получили соединения, которые не только подавляют рост опухоли, но и защищают организм от токсического воздействия. Это открывает новые горизонты в химиотерапии рака", – сказала собеседница.
Результаты исследования опубликованы в издании Biomedical Materials & Devices, отмечается в публикации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
Каковы риски по вирусу Эболы в России
Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
 
НовостиНаука и технологииРоссияЗдоровьеОнкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния