Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе

В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение.

2026-05-21T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают пресс-службы краевого министерства образования и полиции Прикамья.Инцидент произошел в одной из школ Чайковского. По информации минобраза, во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников. Со слов мальчика, устройство он нашел на улице около двух недель назад. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали трое21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяцаШкольник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии

