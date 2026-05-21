Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают пресс-службы краевого министерства образования и полиции Прикамья.Инцидент произошел в одной из школ Чайковского. По информации минобраза, во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников. Со слов мальчика, устройство он нашел на улице около двух недель назад. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали трое21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяцаШкольник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают пресс-службы краевого министерства образования и полиции Прикамья.
Инцидент произошел в одной из школ Чайковского. По информации минобраза, во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников.
"12-летний учащийся принес в класс устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"). В результате неосторожного с ним обращения пострадали трое несовершеннолетних. Всем детям оказана медицинская помощь на месте, один из них доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.
Со слов мальчика, устройство он нашел на улице около двух недель назад. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
