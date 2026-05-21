Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T10:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Пермском крае три школьника получили незначительные ожоги в результате взрыва петарды в школе, один ребенок доставлен в медучреждение. Об этом сообщают пресс-службы краевого министерства образования и полиции Прикамья.Инцидент произошел в одной из школ Чайковского. По информации минобраза, во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников. Со слов мальчика, устройство он нашел на улице около двух недель назад. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
