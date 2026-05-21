Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма

87 тайных комиссаров оценят заведения общепита Крыма – от престижных до фастфуда – в качестве тайных комиссаров и вынесут свой вердикт качеству обслуживания и... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 87 тайных комиссаров оценят заведения общепита Крыма – от престижных до фастфуда – в качестве тайных комиссаров и вынесут свой вердикт качеству обслуживания и еды в них. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "Прорест" Роман Лужный.По его словам, есть определенное количество баллов, по достижении которых общепит может попасть в карту рекомендаций. Причем в списке проверок 2026 года как заведения, которые были участниками прошлого года, так и новые."Это социальный навигатор, который позволяет гостю курорта приехать в Крым и ориентироваться в заведениях, которые стоило бы посетить. Чтобы у гостя после отдыха в Крыму было отличное послевкусие", – сказал ресторатор.В этом году сумма баллов для прохождения в навигатор была по сравнению с прошлым увеличена на пять, так как уровень заведений, считают организаторы проекта, должен со временем расти.При этом, подчеркнул Роман Лужный, участвуя в проекте, рестораны не терпят никаких издержек, у них нет никаких финансовых инвестиций. "Прорест" - исключительно инициативный проект для продвижения Крыма в глазах туристов.В свою очередь председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей убежден, что проект – отличная площадка для консолидации ресторанного сообщества Крыма.Маковей прямо в эфире радиостанции попросил организатора проекта также обратить внимание уделить внимание и тем точкам питания, которые находятся при гостиницах."Там тоже есть рестораны и кафе. Очень многие развивают шведские линии, в рамках которых представлены крымские локальные продукты. Но как они развиты, как они себя популяризируют и как развиваются, есть ли у них порядок - в этом, конечно, надо разбираться", – сказал Маковей.

