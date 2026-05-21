Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
© Полиция Крыма В Крыму осудили двух студенток, предпринявших попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков
 В Крыму осудили двух студенток, предпринявших попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму две студентки приговорены к заключению за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Отмечается, что девушки нашли объявление о подработке в интернете и решили поправить свое финансовое положение.

"От "кураторов" они получили инструкции. Изначально злоумышленницы "работали" на территории Джанкоя, а после того, как завоевали доверие "работодателей", им предложили переехать в Симферополь, где девушкам предстояло забирать оптовые партии наркотиков по заранее предоставленным координатам, фасовать их на разовые дозы и сбывать, размещая тайники-закладки", - рассказали силовики.

Довести задуманное до конца студентки не успели. Они были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым. Силовики в ходе обыска обнаружили у них фасовочные материалы, электронные весы, а также 28 полимерных свертков с порошкообразным веществом.
"Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своем составе наркотические средства – производное N-метилэфедрона, общей массой 25,5 грамма, и мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 1,41 грамма", – уточнили в пресс-службе.
Киевский районный суд Симферополя приговорил студенток к трем годам заключения с уплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. Девушки будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
