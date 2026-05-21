Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда

В Крыму две студентки приговорены к заключению за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T22:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму две студентки приговорены к заключению за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что девушки нашли объявление о подработке в интернете и решили поправить свое финансовое положение.Довести задуманное до конца студентки не успели. Они были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым. Силовики в ходе обыска обнаружили у них фасовочные материалы, электронные весы, а также 28 полимерных свертков с порошкообразным веществом."Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своем составе наркотические средства – производное N-метилэфедрона, общей массой 25,5 грамма, и мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 1,41 грамма", – уточнили в пресс-службе.Киевский районный суд Симферополя приговорил студенток к трем годам заключения с уплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. Девушки будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.

