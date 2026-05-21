Спасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна

Два лейтенанта полиции, спасшие людей при пожаре в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна.

2026-05-21T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Два лейтенанта полиции, спасшие людей при пожаре в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом написала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в МАКС. Инспекторы ДПС спасли четырех человек, включая ребенка, не дожидаясь спасателей МЧС. Лейтенанты полиции вошли в задымленное здание, ребенка вынесли на руках, остальным помогли эвакуироваться. При пожаре никто не пострадал.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна. Девятая премия ранее досталась мужчине, который спас девочку в Махачкале. Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

