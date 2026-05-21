Симферополь "ушел" под воду

Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Об этом сообщают подписчики в соцсетях. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T15:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Об этом сообщают подписчики в соцсетях.Так, настоящее "море" образовалось на улице Генерала Васильева. Очевидцы рассказывают, что машины вынуждены передвигаться буквально вплавь. Также дождевая вода залила проспект Суворова, Русскую и 60 лет Октября."На Никанорова на выезде тоже озеро, машины по радиатор в воде", - добавляет другой.В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Проживающим возле водных объектов и пересохших русел рек советуют принять меры по сохранности своего имущества. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам – быть особо осторожными при переходе дороги.

