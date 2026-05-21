Рейтинг@Mail.ru
Симферополь "ушел" под воду - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/simferopol-ushel-pod-vodu-1156212062.html
Симферополь "ушел" под воду
Симферополь "ушел" под воду - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Симферополь "ушел" под воду
Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Об этом сообщают подписчики в соцсетях. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T15:34
2026-05-21T15:34
крым
новости крыма
симферополь
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156209030_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_9f1fc87fb01ae9577c7f571d749f5fc2.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Об этом сообщают подписчики в соцсетях.Так, настоящее "море" образовалось на улице Генерала Васильева. Очевидцы рассказывают, что машины вынуждены передвигаться буквально вплавь. Также дождевая вода залила проспект Суворова, Русскую и 60 лет Октября."На Никанорова на выезде тоже озеро, машины по радиатор в воде", - добавляет другой.В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Проживающим возле водных объектов и пересохших русел рек советуют принять меры по сохранности своего имущества. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам – быть особо осторожными при переходе дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156209030_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_272df50a62c1a5ef073d23b76282be16.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода
Симферополь "ушел" под воду

Улицы Симферополя ушли под воду после ливней

15:34 21.05.2026
 
© АМS СимферопольПоследствия ливня в Симферополе
Последствия ливня в Симферополе
© АМS Симферополь
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем. Об этом сообщают подписчики в соцсетях.
Так, настоящее "море" образовалось на улице Генерала Васильева. Очевидцы рассказывают, что машины вынуждены передвигаться буквально вплавь. Также дождевая вода залила проспект Суворова, Русскую и 60 лет Октября.
© АМS СимферопольПоследствия ливня в Симферополе
Последствия ливня в Симферополе
© АМS Симферополь
Последствия ливня в Симферополе
"По дороге реки текут такие, что на лодке плыть можно", - шутят автомобилисты в авточате.
"На Никанорова на выезде тоже озеро, машины по радиатор в воде", - добавляет другой.
© АМS СимферопольПоследствия ливня в Симферополе
Последствия ливня в Симферополе
© АМS Симферополь
Последствия ливня в Симферополе
В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Проживающим возле водных объектов и пересохших русел рек советуют принять меры по сохранности своего имущества. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам – быть особо осторожными при переходе дороги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСимферопольШтормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
15:08Часть Судака обесточена
14:59Полиция Крыма задержала в Саратове лжепродавца видеокарт
14:47ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
14:38Море у берегов Крыма прогрелось до 18 градусов
14:27Новости СВО: армия России продвигается по всей линии фронта
14:14В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ
14:02Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
13:47Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая
13:39Распад Украины ничто не остановит - Медведев
13:30Власти Риги лишили мандата депутата за защиту русских
13:18Шквальные ливни с грозами и градом накроют Крым
13:06В Севастополе по всему побережью будут слышны стрельба и взрывы
12:59Армия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на Украине
12:51Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду
Лента новостейМолния