https://crimea.ria.ru/20260521/shpionka-kieva-poluchila-15-let-kolonii-za-peredachu-dannykh-sbu-1156220152.html
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T17:54
2026-05-21T17:54
2026-05-21T17:54
кубань
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
приговор
правосудие
новости
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В марте 2024 года злоумышленница, выполняя задание куратора из СБУ, приехала в Новороссийск.Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.Фигурантку задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Вердикт суда – 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также у осужденной конфисковали 40 тысяч рублей, которые она получила от врага за переданную информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в КерчиКрымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ed1fdcf99e33e88fffd3c71c141eecb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, приговор, правосудие, новости, сбу (служба безопасности украины)
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
Шпионка СБУ получила 15 лет за передачу врагу данных о спутниках GPS в Новороссийске
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как выяснило следствие, в 2023 году женщина в Киеве установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, а затем приехала в Крым, где получила российское гражданство.
В марте 2024 года злоумышленница, выполняя задание куратора из СБУ, приехала в Новороссийск.
"Находясь на прибрежной территории, используя специальные приложения, установленные в ее смартфоне, она собрала и передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных", – говорится в сообщении.
Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.
Фигурантку задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Вердикт суда – 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также у осужденной конфисковали 40 тысяч рублей, которые она получила от врага за переданную информацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: