Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ

2026-05-21T17:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В марте 2024 года злоумышленница, выполняя задание куратора из СБУ, приехала в Новороссийск.Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.Фигурантку задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Вердикт суда – 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также у осужденной конфисковали 40 тысяч рублей, которые она получила от врага за переданную информацию.

