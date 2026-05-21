Рейтинг@Mail.ru
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/shpionka-kieva-poluchila-15-let-kolonii-za-peredachu-dannykh-sbu-1156220152.html
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T17:54
2026-05-21T17:54
кубань
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
приговор
правосудие
новости
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В марте 2024 года злоумышленница, выполняя задание куратора из СБУ, приехала в Новороссийск.Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.Фигурантку задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Вердикт суда – 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также у осужденной конфисковали 40 тысяч рублей, которые она получила от врага за переданную информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в КерчиКрымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ed1fdcf99e33e88fffd3c71c141eecb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, приговор, правосудие, новости, сбу (служба безопасности украины)
Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ

Шпионка СБУ получила 15 лет за передачу врагу данных о спутниках GPS в Новороссийске

17:54 21.05.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как выяснило следствие, в 2023 году женщина в Киеве установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, а затем приехала в Крым, где получила российское гражданство.
В марте 2024 года злоумышленница, выполняя задание куратора из СБУ, приехала в Новороссийск.
"Находясь на прибрежной территории, используя специальные приложения, установленные в ее смартфоне, она собрала и передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных", – говорится в сообщении.
Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.
Фигурантку задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Вердикт суда – 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также у осужденной конфисковали 40 тысяч рублей, которые она получила от врага за переданную информацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
 
КубаньКраснодарский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияПриговорПравосудиеНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина
19:42В Севастополе закрыли рейд
19:36Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
19:21Экотехнопарк "Крым" в Белогорском районе: что будут перерабатывать и когда
19:09В Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНС
18:56Раненного при ЧП в школе Севастополя ребенка отправят на лечение в Москву
18:53Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия
18:40Задержан главный архитектор Алушты
18:21В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы - Хуснуллин
18:19Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках
18:11Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
18:03В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков
18:01На бухгалтерском слете в Крыму обсудили цифровизацию профессии
17:54Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
17:46ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
17:39Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей
17:31РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
17:27Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
17:20Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
17:11Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
Лента новостейМолния