Шквальные ливни с грозами и градом накроют Крым - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Шквальные ливни с грозами и градом накроют Крым
Сильные ливни и грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в четверг и пятницу, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 21.05.2026
13:18 21.05.2026 (обновлено: 13:22 21.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в четверг и пятницу, сообщает республиканский главк МЧС России.
"Днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Проживающим возле водных объектов и пересохших русел рек советуют принять меры по сохранности своего имущества. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам – быть особо осторожными при переходе дороги.
Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
