Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
севастополь
общественный транспорт
платежная карта "мир"
севастополь, общественный транспорт, платежная карта "мир"

Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте

15:45 21.05.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"
Севастопольцы сэкономили 2,5 млн рублей на оплате проезда картой Мир
© Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Жители Севастополя сэкономили более 2,5 миллионов рублей за два первых месяца действия акции платежной системы "Мир", позволяющей ездить дешевле в городском общественном транспорте.
С 1 марта по 30 июня 2026 года при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой "Мир", загруженной в смартфон пассажира, стоимость проезда снижается на 7 рублей. Скидка действует на маршрутах общественного транспорта города, включая водный. Она применяется автоматически – достаточно приложить свой телефон с загруженной в него картой "Мир" к валидатору и дождаться списания средств. Немаловажно, что для ее получения не потребуется подключение к интернету.
"В Севастополе все больше пассажиров выбирают оплату проезда с помощью смартфона. Использование Mir Pay (0+) и аналогичных сервисов сделало поездки еще проще: чтобы оплатить проезд, достаточно всего одного касания смартфона и не требуется подключение к сети интернет", - рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
Реклама, АО "Национальная система платежных карт", ИНН 7706812159, erid: F7NfYUJCUneTVxVXwwzf
