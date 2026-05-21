Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Жители Севастополя сэкономили более 2,5 миллионов рублей за два первых месяца действия акции платежной системы "Мир", позволяющей ездить дешевле в городском общественном транспорте.С 1 марта по 30 июня 2026 года при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой "Мир", загруженной в смартфон пассажира, стоимость проезда снижается на 7 рублей. Скидка действует на маршрутах общественного транспорта города, включая водный. Она применяется автоматически – достаточно приложить свой телефон с загруженной в него картой "Мир" к валидатору и дождаться списания средств. Немаловажно, что для ее получения не потребуется подключение к интернету.Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android.Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. Реклама, АО "Национальная система платежных карт", ИНН 7706812159, erid: F7NfYUJCUneTVxVXwwzf

