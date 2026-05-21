https://crimea.ria.ru/20260521/rvsn-rossii-budut-osnascheny-novymi-raketnymi-kompleksami--putin-1156219670.html

РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин

РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2026

РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин

Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T17:31

2026-05-21T17:31

2026-05-21T17:31

владимир путин (политик)

рвсн

вооруженные силы россии

ядерное оружие

ядерное сдерживание

ядерная доктрина

безопасность

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154814938_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_cb0c90f17fc77d8d048e8bd9c16f021d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове по окончании совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.Путин напомнил, что недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.Также планируется повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году – на совместных тренировках и маневрах, отметил президент РФ.В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), рвсн, вооруженные силы россии, ядерное оружие, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, безопасность, новости, россия