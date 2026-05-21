РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2026
владимир путин (политик), рвсн, вооруженные силы россии, ядерное оружие, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, безопасность, новости, россия
Ракетные войска стратегического назначения будут оснащены новыми комплексами – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове по окончании совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.
"В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования", - сказал российский лидер.
Путин напомнил, что недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
"Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а в воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики", - добавил он.
Также планируется повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году – на совместных тренировках и маневрах, отметил президент РФ.
В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил
в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
