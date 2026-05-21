РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2026
РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
2026-05-21T17:31
владимир путин (политик)
рвсн
вооруженные силы россии
ядерное оружие
ядерное сдерживание
ядерная доктрина
безопасность
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове по окончании совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.
РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин

17:31 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове по окончании совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.
"В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования", - сказал российский лидер.
Путин напомнил, что недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
"Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а в воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики", - добавил он.
Также планируется повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году – на совместных тренировках и маневрах, отметил президент РФ.
В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
