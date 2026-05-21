Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, министерство обороны рф
Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области

Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области - Минобороны

12:26 21.05.2026 (обновлено: 12:30 21.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее бойцы группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
