Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
2026-05-21T10:20
2026-05-21T11:00
министерство обороны рф
ядерное сдерживание
учения
безопасность
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Кроме того, подразделения авиации Воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
министерство обороны рф, ядерное сдерживание, учения, безопасность, вооруженные силы россии
10:20 21.05.2026 (обновлено: 11:00 21.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет.

"Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях", – говорится в сообщении.

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.
Кроме того, подразделения авиации Воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
