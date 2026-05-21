Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки

Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2026-05-21T10:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения в рамках учения ядерных сил развернуты на полевых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Кроме того, подразделения авиации Воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

