Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове после совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасамиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетГотовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
