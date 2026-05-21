Рейтинг@Mail.ru
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/rossiya-ne-namerena-vtyagivatsya-v-gonku-vooruzheniy--putin-1156219380.html
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
ировки ядерных сил. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T17:20
2026-05-21T17:20
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
ядерное оружие
ядерная триада
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_089ba252373edd0bdb45176416515fe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове после совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасамиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетГотовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
https://crimea.ria.ru/20260521/putin-yadernaya-triada--eto-garant-suvereniteta-soyuznogo-gosudarstva-1156215015.html
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2766da44155f607d4be69b5a460ec4e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), ядерное оружие, ядерная триада, безопасность
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин

Ядерная триада России будет оставаться на уровне необходимой достаточности – Путин

17:20 21.05.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове после совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.
"Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, именно десятилетиями. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава Богу, у нас все получается", - сказал Путин.
В четверг лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В рамках учений состоялась первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
В ходе совместной тренировки военные отработали широкий круг задач, прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь.
21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
16:20
Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии
Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
 
РоссияБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВладимир Путин (политик)Ядерное оружиеЯдерная триадаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
17:46ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
17:39Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей
17:31РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
17:27Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
17:20Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
17:11Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
16:59Путин вручает государственные награды в Кремле
16:39Спасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна
16:25В Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%
16:20Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
16:15Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области
16:10При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома
16:01Крымчан предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
Лента новостейМолния